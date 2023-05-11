Avrupa Ligi'nde Yarı Final ilk maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final heyecanı başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus - Sevilla ve Roma - Leverkusen, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina - Basel ve West Ham United - Alkmaar ile karşı karşıya geldi.
UEFA Avrupa Ligi yarı final heyecanı başladı. Yarı final ilk maçlarında Juventus - Sevilla ve Roma - Leverkusen ile karşı karşıya geldi.
Juventus - Sevilla
Mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Sevilla'nın golünü; 26. dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Juventus'un golü ise 90+6'da Federico Gatti'den geldi
Roma - Leverkusen
Mücadele 1-0 Roma'nın üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın tek golünü; 62. dakikada Edoardo Bove'den geldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fiorentina - Basel ve West Ham United - Alkmaar ile karşı karşıya geldi.
Fiorentina - Basel
Mücadele 2-1 Basel'in üstünlüğüyle sona erdi.
Fiorentina'nın tek golünü; 25. dakikada Arthur kaydetti. Basel'in gollerini ise 71. dakikada Andy Diouf, 90+2'de Mohamed Zeki Amdouni kaydetti.
West Ham United - Alkmaar
Mücadele 2-1 West Ham United'ın üstünlüğüyle sona erdi.
West Ham Unite'ın gollerini; 67. dakikada penaltıdan Said Benrahma ve 75. dakikada Michail Antonio kayedetti. Basel'in tek golünü ise; 41. dakikada Tijani Reijnders'den geldi.
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