AjansHaber.com.tr Spor Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag ise Liverpool ile eşleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yapıldı.

Milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers rakip oldu.

Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag ise Liverpool ile eşleşti.

Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)

Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)

Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)

Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)

Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)

Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)

Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)

Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
TFF Süper Kupa'nın yerini ve tarihini açıkladı
Süper Kupa'da yeni transfer forma giyebilecek mi?
Aslan Avrupa'ya veda etti!
Barış Alper Yılmaz devlerin radarında!
Panathinaikos kupada finale yükseldi
PFDK'dan 8 Süper Lig ekibine para cezası
Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi belli oluyor!