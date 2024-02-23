Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag ise Liverpool ile eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun kura çekimi yapıldı.
Milli futbolculardan Orkun Kökçü'nün takımı Benfica ile Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers rakip oldu.
Play-off turunda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag ise Liverpool ile eşleşti.
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları 7 Mart, rövanşlar ise 14 Mart'ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde:
Sparta Prag (Çekya)-Liverpool (İngiltere)
Olimpik Marsilya (Fransa)-Villarreal (İspanya)
Roma (İtalya)-Brighton (İngiltere)
Benfica (Portekiz)-Rangers (İskoçya)
Freiburg (Almanya)-West Ham United (İngiltere)
Sporting Lizbon (Portekiz)-Atalanta (İtalya)
Milan (İtalya)-Slavia Prag (Çekya)
Karabağ (Azerbaycan)-Bayer Leverkusen (Almanya)
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