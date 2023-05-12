Avrupa kulüpleri, Trabzon'un yıldızı için devrede!

2021 yılının Ocak ayında takıma katılan ve bordo-mavili formayı giydiği günden bu yana Trabzonspor'un en istikrarlı isimlerinden biri olan Anastasios Bakasetas'ın talipleri her geçen gün artıyor. Yunan orta saha oyuncusuna İtalya'dan talipler olduğu iddia edildi.

Anlaşılırsa gitmesine izin verilecek

Bordo-mavililer, Bakaksetas için istenen teklifler gelmesi halinde bu transferde kolaylık sağlayacak. Diğer yandan Yunan futbolcu için teknik heyetin vereceği karar da merak konusu oldu.

3 milyon euro'ya alınmıştı

Deneyimli futbolcunun sözleşmesi ise önümüzdeki yıl sona erecek. Bu doğrultuda Trabzonspor yönetimi, 3 milyon euro'ya aldığı Bakasetas'ı çok daha yüksek bir bedelle elden çıkarmayı düşünebilir.

Karadeniz ekibinin, Bakasetas'ın satılması halinde en az 10 milyon euro'luk bir gelir elde etmeyi hedeflediği bildirildi.

Üç farklı talip daha var

İtalya'dan Fiorentina da deneyimli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. 29 yaşındaki futbolcu için Almanya'dan Wolfsburg ile Portekiz'den Sporting'in de takipte olduğu bilgisine ulaşıldı.