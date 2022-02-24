Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Rusya'nın saldırısını kınadı

Buric, yaptığı yazılı açıklamayla, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini kınadı.

Saldırının, konseyin ve AİHM'in tüzüğünün açık ihlali olduğunu vurgulayan Buric, Rusya'yı, saldırıları derhal ve koşulsuz olarak durdurmaya, barışı yeniden tesis etmek ve tüm kıta için daha fazla yıkıcı sonuçlardan kaçınmak için diplomasiye dönmeye çağırdı.

Buric'in açıklamasına göre, Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi ve Parlamenterler Meclisi ile, mevcut duruma yanıt vermek için hızlı şekilde gerekli önlemler alınacak.

Genel Sekreter Buric, tüm düşüncelerinin Ukrayna, halkı ve yetkililerinden yana olduğunu vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.