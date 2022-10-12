Avrupa Konseyi Dezenformasyon Yasası'nı eleştirdi

İngiliz milletvekili John Howell ve Letonya milletvekili Boriss Cilevics tarafından ortak yazılan rapor ve raporla ilişkili tavsiye kararı tasarısı, İzleme Komitesi tarafından pazartesi günü tartışmaların ardından kabul edildi. Bugün yapılacak olan, Genel Kurul oturumunda, rapor ve buna bağlı karar tartışılacak.

Onaylamama çağrısı

Dezenformasyon yasasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından güvence altına alınan ifade özgürüğüne 'engel' teşkil ettiği yönündeki şikayetler, rapora eklendi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasayı onaylamama çağrısında bulundu.

Raporda yer alan konular

Türkiye'de 2017 yılında kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin demokratik kurumları zayıflattığı ve kuvvetler ayrılığı sistemini işlevsiz ve yetersiz hale getirdiği uyarılarında bulunuldu.

Raporda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına saygı gösterilmemesini ve 2023 senesi seçimlerinden önce seçim yasası çıkarılması eleştirildi.

HDP'nin devam eden kapanma davasına yönelik eleştiriler de raporda yer aldı.

Seçim barajının 10'dan 7'ye düşürülmesi hususunda olumlu olduklarını dile getirdiler.

Türk yetkililere, özgür ve adil seçimlerin garanti altına alınması, yargının tam bağımsızlığı konularında reformlara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Tavsiyeler

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden Türkiye'ye denetim süreci kapsamında ülkedeki demokrasi, hukuk devleti ve insan haklarıyla ilgili gelişmeleri yakından izlemesi tavsiye edildi.