Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası Mersin'de başladı
Mersin'de organize edilen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, büyükler kategorisinde elemelerle başladı.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 16 ülkeden 88 sporcu katılıyor.
Şampiyonada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında önlemler alındı. Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılıyor.
Cimnastikçiler, yer, denge, atlama masası ve asimetrik paralel aletinde performans sergiliyor.
Sporcular Göksu Üçtaş Şanlı, Dilara Yurtdaş, Ece Yağmur Yavuz, Cemre Kendirci ve Bilge Tarhan, büyükler kategorisinde milli takım adına ter döküyor.
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