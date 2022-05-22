Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda millilerden bir altın madalya daha
İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda iki çifte kategorisinde Ahmet Ali Kabadayı-Halil Kaan Köroğlu ikilisi altın madalya kazandı.
Türkiye Kürek Federasyonu, Varese kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'nda Ahmet Ali Kabadayı ve Halil Kaan Köroğlu'ndan oluşan takımın şampiyon olduğunu duyurdu.
Şampiyonada genç erkekler dört tek dümencili sınıfında da Türkiye, altın madalya kazanmıştı.
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