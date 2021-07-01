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Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Melisa Sarıtaç altın madalya kazandı

Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Melisa Sarıtaç, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Melisa, finalde Polonyalı Daniela Tkachuk'u 11-0 sayı tuşuyla yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

55 kiloda Melda Dernekçi, bronz madalya maçında Belarus'tan Viktorya Volk'u 12-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.

50 kiloda Zehra Demirhan, repesajda Moldovalı Maria Leorda'yı 10-0, Belarus'tan Natalia Varakına'yı da 5-0 yenerek bronz madalya aldı.

53 kiloda milli güreşçi Emine Çakmak, bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.

72 kiloda Nazar Batır da bronz madalya için repesajdan gelecek rakibiyle mücadele edecek.

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