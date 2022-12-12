Avrupa Film Ödülleri’ne TRT ortak yapımı ‘Hüzün Üçgeni’ damga vurdu

İzlanda’nın başkenti Rejkjavik’te bu yıl 35’inci kez düzenlenen ödül töreninde, İsveçli yönetmen Ruben Östlund imzalı , TRT ortak yapımı ''Hüzün Üçgeni'' filmi, ‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Senaryo’ ve ‘En İyi Erkek Oyuncu’(Zlatko Buric) dallarında ödüle layık bulundu.

Böylece Hüzün Üçgeni adaylık elde ettiği bütün kategorilerdeki ödülü kazanmış oldu.

Ayrıca Filmde Rus bir milyarderi canlandıran Hırvat Danimarkalı oyuncu Zlatko Buric ise "En İyi Erkek Oyuncu" dalında ödül aldı.

Ruben Östlund imzalı yapım, sınıflar ve ilişkiler arasındaki eşitsizliği anlatan kara komedi, Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı bir film. Modellik yapan genç çift Carl ve Yaya'nın milyarder yolcuların bulunduğu süper lüks bir gemiyle çıktığı gezide başından geçenleri anlatıyor.

Ödül töreni, 14 Haziran 2023'te Strasbourg'da gerçekleştirilecek.

Kurak Günler

Bununla birlikte teknik kategorilerdeki ödüllerin daha önce açıklanan sahipleri de törende ödüllerini aldı. Emin Alper imzalı ‘Kurak Günler’in kurgusunu üstlenen Eytan İpeker ve Özcan Vardar da gecede ödüllerine kavuşan sinemacılar arasındaydı.