Avrupa devleri Galatasaray'ın yıldızını izliyor!

İtalyan medyasından calciomercato'nun haberine göre, Cimbom'un sezon başında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Yusuf Demir'i Alman devi Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen'in yanı sıra İtalyan takımlarından Sampdoria ve Torino'nun da yakından izlediği belirtildi.

2021 yılında Barcelona'nın 10 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Demir, potansiyeli ile Avrupa kulüplerinin iştahını kabartmış görünüyor.

Bilindiği üzere Galatasaray, Avusturya Milli Takımı'nda oynadığı için yerli statüsüne aldıramadığı Yusuf Demir'in yabancı statüsünde olmasını istemiyor. Genç oyuncu 8+3 kuralı sebebiyle Galatasaray'da çok az forma şansı buluyor.

Ligde son maçına 5. haftadaki Konyaspor karşısında çıkan 19 yaşındaki oyuncu, ardından Adana Demir maçında sakatlığı nedeniyle yoktu. Kayserispor'a karşı ise 21 kişilik kadroya giremeyen Yusuf Demir, dün oynana Alanya karşısında da forma şansı bulamadı.

Büyük beklentilerin olduğu Yusuf, 6. haftadaki Kasımpaşa maçında 13, 7. haftadaki Konyaspor karşılaşmasında ise 27 dakika sahada kaldı.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olan Yusuf Demir, 4 kez Avusturya Milli Takım formasını terletti. Genç yetenek, kariyerinde 84 maça çıktı. Bu maçlarda 17 gol 5 asistlik performansa imza attı.