Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,19 azalarak 399 puan ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybederek 12.497 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.150 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 azalışla 5.899 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,41 değer kaybıyla 7.743 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,34 gerileyerek 21.724 puanda bulunuyor.

Bugün 0,9770 ile Ekim 2002'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 azalışla 0,9790'dan işlem görüyor.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enflasyonist baskılar karşısında agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri ile resesyon endişelerinin derinleştiğini belirterek, bu durumun küresel pay piyasalarında risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın açılış konuşmasını yapacağı ve "Salgın sonrası ekonomiye geçiş" temasıyla düzenlenecek "Fed Listens" etkinliğinin takip edileceğini aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak öncü imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını bildirdi.