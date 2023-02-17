Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yaptırım kararı

Avrupa Birliği ülkelerinin Dışişleri Bakanlarını bir araya getiren AB Dış İlişkiler Konseyi pazartesi Brüksel'de toplanacak.

Birliğin Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell başkanlığındaki toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da katılacak. Toplantıda Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketine son şeklinin verilmesi planlanıyor.

Üst düzey AB yetkilisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaptırımların detayları hakkında bilgi veremeyeceğini ancak yeni paketin 24 Şubat'ta kabul edilmesinin öngörüldüğünü aktardı.

Aynı yetkili, devreye sokulacak yeni yaptırımların geniş, kapsamlı ve ciddi olacağını vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, paket sanayi ve teknoloji ürünleri, çeşitli yedek parçalar ile hem askeri-sivil maksatla kullanılabilecek ürünlere ihracat yasakları ile mevcut yaptırımların ihlal edilmesi veya çevresinden dolaşılmasını önlemek için yeni önlemleri kapsıyor.

Avrupa Birliği, yeni yaptırımların daha fazla etkili olması için Rusya'nın Çin gibi başka ülkelerden temin edemeyeceği birçok sanayi ürününü kapsamasını istiyor. Bunlar elektronik, özel araçlar, makine ve motor parçaları, kamyon ve jet motorları için yedek parçalar gibi hayati ürünler ile inşaat sektörünün Rusya ordusuna yönlendirebileceği anten veya vinç gibi ürünleri içeriyor.