Avrupa Birliği'nden Moody's'e ceza

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa Birliği'nin kestiği ceza ile gündemde.

Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi, grubun 5 ülkedeki birimlerine toplam 3 milyon 703 bin euro para cezası kesti. Kuruluşun, yüzde 10'un üzerinde pay sahibi veya yönetim kurulu üyesi olduğu şirketlere, yasalara aykırı biçimde kredi derecelendirmesi yaptığı tespit edildi.

Yüzde 5'in üzerinde pay sahibi olduğu durumlarda da çıkar çatışmasını gizlediği ortaya çıktı. Avrupa Birliği düzenlemelerinin 2013 ile 2017 yılları arasında, Fransa, Almanya, İspanya, İtalya ve İngiltere'de ihlal edildiği belirlendi.

"Derecelendirmeler politik sebeplere dayanıyor"

Uzmanlar, Moody's'in notlarını ekonomiden çok siyasi gündemlerle belirlediğine dikkat çekiyor.

İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Rahmi İncekara, "Bu kuruluşların analizlerinde önemli raporlar yer alıyor ama siyasi konjonktüre göre harekete ettiklerini görüyoruz. Türkiye ile ilgili metinlere baktığımızda, bir önceki metinlere benzer metinler görüyoruz. Derecelendirmeler politik sebeplere dayanıyor" diyor.

Uzmanlar, daha önce de 5 milyon euro ceza kesilen Moody's'in itibar kaybettiğini, notlarının tartışılır hale geldiğini söylüyor.