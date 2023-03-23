Avrupa Birliği Ukrayna'ya mühimmat yollayacak!

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Birleşmiş Milletler Başkanı Antonio Guterres'in de katıldığı AB zirvesinde, "Ukrayna'nın kendisini savunması için desteklemeliyiz, dayanışma göstermeye devam etmeli ve herhangi bir yorgunluk belirtisinden kaçınmalıyız" dedi.

Yetkililer, Ukrayna'nın mermileri müttefiklerinin üretebileceğinden daha hızlı tükettiğini ve bunun da daha fazla para gerektiren üretimi artırmanın yollarını ve mühimmat arayışını yeniden başlattığını söylüyor.

AB, mevcut stoklardan mermilerin ve füzelerin hızlı bir şekilde tedarik edilmesi için 1 milyar avro ve AB ülkelerinin daha fazla mermi için ortak siparişleri için 1 milyar avro daha ayırdığını açıkladı.