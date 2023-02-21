Avrupa Birliği, İran'a yaptırımları genişletiyor

Avrupa Birliği, insan hakları ihlalleri gerekçesiyle İran'a uyguladığı yaptırımları genişletme kararı aldı.

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünden sonra başlayan gösterilere kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ve göstericilere verilen idam cezaları nedeniyle İran'a yönelik hazırlanan beşinci yaptırım paketi, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sürerken kabul edildi.

Buna göre, İran İrşad ve Kültür Bakanı Muhammet Mehdi İsmaili ile Eğitim Bakanı Yusuf Nuri'nin aralarında bulunduğu 32 kişi ile 2 kuruluşa AB ülkelerince yaptırım uygulanacak.

Yaptırımlar, listedekilerin varlıklarının dondurulmasını, AB ülkelerine seyahat yasağını, bu kişi ve kuruluşlara finansmanın engellenmesini içeriyor.

Listede iki bakan dışında bazı milletvekilleri, emniyet teşkilatı ve yargı mensupları, bazı cezaevlerinin yetkilileri, İran Devrim Muhafızları Ordusunun yetkilileri ile Kolluk Kuvvetleri Yardımlaşma Vakfı ve Polis Teşkilatı Bilim ve Sosyal Çalışmalar Enstitüsü bulunuyor.

Son kararla, İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 196'ya, kuruluş sayısı ise 33'e yükseldi.