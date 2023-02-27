Avrupa Birliği ile İngiltere'den kritik görüşme

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Britanya Başbakanı Rishi Sunak, Brexit sonrası taraflar arasında sorun haline gelen Kuzey İrlanda Protokolü'nü görüşmek üzere bir araya gelecek.

Von der Leyen, İrlanda ve Kuzey İrlanda Protokolü hakkındaki karmaşık sorunların çözümü için yüz yüze çalışma kararı aldıklarını bildirdi.

İngiliz yetkililer, son günlerde protokolle ilgili Avrupa Birliği ile anlaşmaya varmak üzere oldukları yönünde açıklamalar yapıyordu. Britanya Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Anlaşmaya varmak üzereyiz. Çok ilerleme kaydettik ama henüz anlaşmış değiliz." demişti.

Kuzey İrlanda Protokolü nedir?

Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Britanya'nın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Britanya'nın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.