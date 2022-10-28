AVM'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki 5 katlı alışveriş merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boşaltılan binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 5 kişiyi yoğun dumana rağmen dışarı çıkarmayı başardı.

Ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında alışveriş merkezinde hasar oluştu.