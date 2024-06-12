AjansHaber.com.tr Yaşam Avcılar'da 2 grup arasında tartışma!

Avcılar'da tartışmaya müdahale eden polise direnince gözaltına alındılar

Avcılar'da yolda yürüyen 5 kişilik grup ile kendilerini sözle taciz ettiğini iddia ettiği 2 kişi arasında tartışma çıktı. 2 grupta kendilerine müdahale eden polis ekibine direnince 7 kişi gözaltına alındı.

Avcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan Marmara Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yürüyen 5 kişilik grup, yanlarından geçen yabancı uyruklu biri kız iki kişi tarafından sözle taciz edildiğini iddia etti.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada bölgede bulunan sivil polis ekibi tarafları ayırarak, kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak, iki grupta polise karşı çıkarak direnince arbede çıktı.

Bölgeye takviye ekip istendi. Gelen ekipler, iki yabancı uyruklu ile birlikte polise direnerek karşı koyan 5 kişilik grubu gözaltına aldı.

Olay ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

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