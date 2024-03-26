Avcılar'da liseliler arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
Avcılar’daki bir lisede ders bitimi sonrasında dağılan öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavgada 1 öğrenci bıçakla yaralandı. Kavgada 2 öğrencinin de çeşitli yerlerinden darbe alarak yaralandığı belirlendi.
Olay, Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki bir lisenin önünde dün saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Okuldan çıkan öğrenciler arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga diğer öğrencilerin de dahil olmasıyla kısa sürede büyüdü.
Kavga sırasında öğrencilerden biri elinden aldığı bıçak darbesiyle 2 öğrenci ise, baş ve çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralandı. Yaralı öğrenciler yakınlarıyla birlikte polis merkezine giderek diğer öğrencilerden şikayetçi oldu.
Yorumlar