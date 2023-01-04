Avcılar’da işçilerin kaldığı konteynerde yangın!

Üniversite Mahallesi Sarıgül Sokak'taki bir inşaat alanında yer alan ve işçilerin kaldığı 2 katlı prefabrik yapıda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen yapıdaki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.