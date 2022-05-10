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Avatar'ın 2'nin ilk fragmanı yayınlandı

16 Aralık 2022'de vizyona girecek olan 'Avatar: Suyun Yolu'nun tanıtım filmi yayınlandı.

James Cameron imzalı 'Avatar'ın 13 yıl sonra gelen devam filmi 'Avatar: Suyun Yolu'nun  filminden ilk fragman yayınlandı.

Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Stephen Lang'ın rollerine geri döndüğü filme Michelle Yeoh ve Kate Winslet de dâhil oldu.

'Avatar: Suyun Yolu', bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir tehdidin yeniden 'Pandora'yı hedef almasıyla Neytiri ve 'Na'vi halkıyla birlikte Pandora'yı ve ailesini koruma çabasını anlatacak.

Avatar 2 filmi, 16 Aralık 2022'de vizyona girecek. Seriyi takip eden devam filmleri 2024, 2026 ve 2028 yıllarında vizyona girecek.

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