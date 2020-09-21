Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
MSB açıklamasında, "Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 21, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek. pic.twitter.com/GmM1iyTUZd
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