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Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter'dan Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

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