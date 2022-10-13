Avanos'un kızıl toprağına 5 kuşaktır şekil veriyorlar!
Kızıl toprağın sanata dönüştüğü yer, Avanos'ta beş kuşaktır çömlek yapıyorlar!
Nevşehir'in Avanos ilçesinden geçen Kızılırmak nehrinin taşıdığı kızıl toprak ve mil karışımıyla elde edilen seramik hamuru, ustaların el emeği ve göz nuruyla bölgeye özgü testi, çömlek ve çeşitli kaplara dönüşüyor
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İlçede beşinci kuşak çömlek ustalığı yapan Gökhan Özgül, üretimi sürdürürken bir yandan da deneyimlerini paylaşarak bu işi yeni nesillere aktarmak istiyor.
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