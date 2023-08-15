Audi, Volkswagen ve Skoda Rusya’ya dönüyor!

Rusya-Ukrayna savaşının üstünden yaklaşık 1.5 yıl geçti. Savaşın ilk aylarında Batı ülkelerinin neredeyse tamamı Rusya'ya yönelik ambargo uygularken, dev şirketlerin büyük bölümü de Rusya'dan çekilmişti.

Otomotiv devleri; Toyota, Honda, Volkswagen, Subaru, Skoda, Bentley, Ford, General Motors ve Volvo, Rusya'daki üretim üslerini durdurma kararı almıştı.

Audi, Volkswagen ve Skoda, Rusya'da farklı bir marka çatısı altında yeniden faaliyetlerine başlama kararı aldı.

Markadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Volkswagen Group Rus şirketinin artık AGR Automotive Group olan yeni isimle faaliyetine devam ettiğini büyük memnuniyetle bildiriyoruz. Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini ve Ducati marka bayilikleri sizler için çalışmaya devam ediyor."