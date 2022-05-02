Audi ve Porsche Formula 1'e girme kararı aldı

Audi, İngiliz lüks spor otomobil üreticisi McLaren'e Formula yarışlarına giriş aracı olarak yaklaşık 500 milyon euro teklif etmeye hazırlanırken, Porsche ise birkaç yıl içinde Red Bull yarış takımıyla uzun vadeli bir ortaklık kurarak F1'e aşamalı şekilde girmeyi planlıyor.

Pazartesi günü konuşan Diess, bu anlamda Porsche'nin hazırlıklarının biraz daha somut olduğunu söyledi.

Muhtemelen 2026 yılında

Karar, VW Grubu'nun bu yılın dördüncü çeyreği için yapılan planlama çerçevesinde alındı, ancak kaynaklar F1 yarışlarına girişin birkaç yıl sürebileceğini belirtiyor.

VW Grubu geçen ay kendi denetleme kurulunun da bu markaların 2026 gibi bir tarihte F1'e katılma planlarını desteklediğini söyledi.

VW sözcüsü, Porsche ve Audi'nin daha sonraki bir tarihte ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını da duyurdu.