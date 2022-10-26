AUDI, Sauber ortaklığı ile Formula 1'e katılıyor!

Daha önce 2026'da yürürlüğe girecek güç ünitesi kurallarından dolayı F1'de motor tedarikçisi olacağını duyuran Audi'nin, iş birliği yapacağı takım belli oldu. Sauber yöneticisi Finn Rausing ise açıklamasında, "Audi, Sauber için en iyi stratejik partner. Aynı değerleri ve vizyonu paylaşıyoruz. Ortak hedeflerimize ilerlemek, güçlü ve başarılı bir ortaklık yaratmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Sauber, 2023 yılında Alfa Romeo adı altında yarışmaya devam edecek. Takımın 2024 ve 2025 sezonlarında da Alfa Romeo ile yaırşması bekleniyor. Mevcut sponsorluk anlaşmaları kapsamında Alfa-Romeo, Ferrari'nin ürettiği güç üniteleriyle yarışmaya devam edecek.

Audi'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, şampiyonada Alfa Romeo adıyla yarışan İsviçre merkezli Sauber takımından hisse satın alınacak.

2026'da şampiyonaya girecek Audi fabrika takımının güç üniteleri, Almanya'nın Neuburg an der Donau kasabasındaki fabrikada, otomobilin şasisi ve karoseri ise İsviçre'nin Hinwil kasabasındaki tesislerde üretileceği bildirildi.