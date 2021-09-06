ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı zirvede

ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı izleyiciden büyük beğeni topladı. İlk bölümü 8 Ağustos 2021'de yayınlanan dizi dün akşam tüm gruplarda en çok izlenen yerli yapım oldu. ATV'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı, dün akşam 3,11 rating ile totalde dördüncü, 2,34 rating ile AB’de üçüncü, 2,88 rating ile ABC 1’de üçüncü, tüm yerli diziler içinde ise birinci oldu.

Yönetmen koltuğuna Cem Akyoldaş’ın oturduğu, senaryosunu Özen Yula'nın yazdığı, başrollerinde ise Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal ve Engin Alkan'ın yer aldığı İkimizin Sırrı pazar günleri ATV ekranlarında yer alıyor.