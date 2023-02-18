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Atsu'nun menajeri acı haberi duyurdu: "Kaybettik"

Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, Hatayspor'un ünlü futbolcusu Chiristian Atsu'yu enkaz altında bulduklarını ve hayatını kaybettiğini duyurdu.

30 yaşındaki Ganalı oyuncu Atsu'nun yaşadığı evin de bulunduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında ekipler arama kurtarma çalışmasını sürdürüyor.

"Enkaz altında bulduk"

Depremin ardından kente gelen Atsu'nun kardeşi Isaac Twasam, menajeri Nana Sechere ile arkadaşları ve Gana Konsolosluğu görevlileri enkazın başında umutla bekliyordu.

Atsu'nun menajeri Murat Uzunmehmet, "Atsu'yu enkaz altında bulduk. Atsu hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

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