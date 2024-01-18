ATM'den para çeken 5 kişiyi dolandırdı

Samsun’da ATM'den para çeken 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle dolandıran şüpheli, gözaltına alındı.

Kentte, 23 Aralık 2023 ve 11 Ocak 2024 tarihleri arasında ATM'den para çekmek isteyen 5 kişi, işlem yaparken kendilerine yardımcı olacağını söyleyen şüpheli tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, ATM’lerin güvenlik kameralarından şüphelinin A.İ. olduğunu belirledi.

5 kişiyi toplam 8 bin 417 TL dolandırdığı öne sürülen A.İ., bu sabah yakalanıp gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.