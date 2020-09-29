Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi

Yüzde 70'lik bir yerlilik payına ulaşan Türk savunma sanayinde heyecanlandıran gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan Atmaca'nın testlerinin başarıyla devam ettiğini bildirdi.

Atmaca seri üretime geçiyor

Dün başarılı bir test daha gerçekleştirildiğini belirten Demir, 250 kilometre menzile sahip olan Atmaca füzesinin son bir testinin daha kaldığını açıkladı. Demir, Atmaca'nın kısa bir zaman sonra seri üretimine başlanacağının müjdesini verdi.

İsmail Demir yaptığı açıklamada "Atmaca füzesinin testleri devam ediyor. Dün yine bir test atışları yapıldı ve başarılı geçti. Bu sondan bir önceki test son bir testi kaldı. Seri üretime geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atmaca'nın 250 kilometrelik bir menzile sahip olduğunu aktaran Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, füzenin denizin üzerine çok yakın seviyede uçabilen ve dünyada çok az sayıda ülkenin sahip olduğu yerli bir ürün olduğunu ifade etti.

Atmaca'nın karadan karaya olan versiyonları için de çalıştıklarını kaydeden İkinci, "Bu da Kara Kuvvetlerimizin karadan karaya atılan füzeleri imha etme yeteneğine sahip olacak. Bu füzemizin üzerinde de yoğun çalışıyoruz. Bu tür teknolojiler gerçekten Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki gücüne ve birikimine çok ciddi katkı sağlayacaktır." demişti.

Daha önceden yurt dışından alınan füzelerin yerini alacak olan Atmaca füzesi Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak için yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. 250 kilometre menzile sahip olan Atmaca denizin üzerine çok yakın seviyede uçabiliyor.