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ATM sırasında bıçaklı kavga: 1 ölü

Üsküdar'da, ATM sırasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ahmediye Mahallesi'nde bir bankanın ATM'si önünde sıra bekleyen A.G. ile S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında bıçaklanan S.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.A, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay sonrası yakalanan A.G. ise Üsküdar Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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