Atletico Madrid idmanında korku dolu anlar: Yıldız futbolcu bayıldı
İspanyol takımı Atletico Madrid'de forma giyen Moussa Dembele, idmanda baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
İspanyol takımı Atletico Madrid'de forma giyen Moussa Dembele, idmanda baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in yıldızı Moussa Dembele antrenmanda bayıldı. Bir anda yere yığılan Fransız futbolcuya ilk müdahaleyi saha içerisinde takım arkadaşları yaptı.
Dembele daha sonra tesislerde bulunan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Atletico Madrid Kulübü'nden yapılan açıklamada oyuncunun yaşam fonksiyonlarının tamamen normal olduğu bildirildi.
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