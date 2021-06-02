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Atilla Peker ifade için adliyede

Atilla Peker, gazeteci Kutlu Adalı’nın Kıbrıs’ta öldürülmesi olayına ilişkin iddialarının ardından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Anadolu Adliyesi’ne geldi.

Ruhsatsız silah bulundurmak suçlamasıyla Muğla’da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Atilla Peker, savcılığa verdiği dilekçeyle ağabeyi Sedat Peker’in gündeme getirdiği gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili bildiklerini anlatmak istediğini ifade etmişti.

Peker’in verdiği ifade sonrası harekete geçen İstanbul Anadolu Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

Atilla Peker, bugün de başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Anadolu Adliyesi'ne geldi.

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