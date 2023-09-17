Atıklardan oluşturulan Havara Kafe açıldı

Kadınların iş hayatına katılımlarıyla ekonomik özgürlüklerini elde etmelerini desteklemeyi ve sosyal hayata daha fazla kadın bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Havara Kafe’nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ve il protokolünün katılımıyla yapıldı.

Açılış töreninde işletmenin mantığı ve çalışma prensipleri anlatılırken Suna Kan Orkestrası Gaziantep’in sevilen yerli şarkılarını yorumladı. Orkestranın mini konseri sonrası protokol kafeyi gezdi.

Mimari konseptinden, tabaklara konan yemeklere kadar, sürdürülebilirlik ilkeleri içerisinde hazırlanan, atık değerlendirme ve kaynak koruma yönetimi üzerinden oluşturulan işletme modeli, temel olarak ev mutfağında saklı kalmış olan değerlerin öne çıkarılmasını hedefliyor.

Kafenin mutfağında dönüşümlü olarak, yarı zamanlı hafta içi 16, hafta sonu ise 8 kadın aşçı olmak üzere 24 kadın aşçı görev alacak.