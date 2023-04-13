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Atık yağı getir deterjanı götür

Ankara Yenimahalle Belediyesi’nin hem çevrenin korunması hem de ekonomiye katkı sağlaması için “Sakın dökmeyin!” sloganıyla 2014 yılında başlattığı bitkisel atık yağın toplanması kampanyası sürüyor.5 litre atık yağ getiren herkese 1 litre deterjan veriliyor.


Ankara Yenimahalle belediyesinin 2014 yılında başlattığı kampanya büyüyerek devam ediyor.  2023 yılı itibariyle hanelerden, mobil atık getirme merkezlerinden, muhtarlıklardan 3bin 500 kg bitkisel atık yağ toplanarak  geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Kampanya ile bitkisel atık yağlarını sızdırmaz plastik şişelerde semt birimlerine ve Yenimek merkezlerine teslim eden ilçe sakinlerine, her beş  litre atık yağ için 1 litre bulaşık deterjanı, beş litre altında miktarlar için ise bulaşık süngeri ve temizlik bezi hediye ediliyor.
Gıda hazırlamada kullanılan her tür yağın, kullanım ömrü  dolduktan sonra lavaboya  dökülmesi halinde lavabo ve kanalizasyon borularının tıkanmasına neden oluyor. Atık yağlar deniz, göl, nehir ve yeraltı suları gibi su  kaynaklarında su yüzeyini kaplayarak canlıların ölümüne  de sebep oluyor.

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