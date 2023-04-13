Atık yağı getir deterjanı götür



Ankara Yenimahalle belediyesinin 2014 yılında başlattığı kampanya büyüyerek devam ediyor. 2023 yılı itibariyle hanelerden, mobil atık getirme merkezlerinden, muhtarlıklardan 3bin 500 kg bitkisel atık yağ toplanarak geri dönüşüm tesisine gönderildi.



Kampanya ile bitkisel atık yağlarını sızdırmaz plastik şişelerde semt birimlerine ve Yenimek merkezlerine teslim eden ilçe sakinlerine, her beş litre atık yağ için 1 litre bulaşık deterjanı, beş litre altında miktarlar için ise bulaşık süngeri ve temizlik bezi hediye ediliyor.

Gıda hazırlamada kullanılan her tür yağın, kullanım ömrü dolduktan sonra lavaboya dökülmesi halinde lavabo ve kanalizasyon borularının tıkanmasına neden oluyor. Atık yağlar deniz, göl, nehir ve yeraltı suları gibi su kaynaklarında su yüzeyini kaplayarak canlıların ölümüne de sebep oluyor.