Atiba sakatlandı! Lisbon ve Galatasaray maçlarında yok

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Atiba'nın Medipol Başakşehir maçında sakatlık yaşadığı belirtilerek, "Sol uyluk ön adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Atiba Hutchinson'ın uyluk ön adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." denildi.

Sahalardan 1 ila 2 hafta arası uzak kalması beklenen Atiba, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Sporting Lisbon ve ligde oynanacak Galatasaray karşılaşmalarında takımını yalnız bırakacak.

Kanada Milli Takımı'nda görev aldıktan sonra Başakşehir maçında fiziksel yorgunluğu göze çarpan Atiba'nın tedavisine başlandığı aktarıldı.