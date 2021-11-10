Atatürk'ün en sevdiği şarkılar ve o şarkıların hikayeleri
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkıları ve o şarkıların ardında saklı hikayeleri sizler için derledik.
İzmir'in Kavakları
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatında özel anlamlar içeren bu şarkı, Ata'nın en sevdiği şarkılar arasında üst sıralarda yer alıyor.
Büyük Taarruz'da elde edilen zaferin ardından Türk Ordusu İzmir'e girdiğinde Gazi'nin duygulandığı ve aralarında İsmet İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın da yer aldığı kurmay kadrosuyla beraber yüksek sesle bu şarkıyı söylediği bilinmektedir.
Havada Bulut Yok - Yemen Türküsü
Yemen'de hayatını kaybeden Osmanlı askerleri için yakılan bu ağıt, Atatürk'ü belki de Osmanlı subayı olarak görev yaptığı yıllara götürür ve Gazi'yi uzun uzun uzaklara baktırırdı.
Sarı Zeybek
Gazi, Ege türkülerini çok sever ve neşelendiği anlarda zeybek oynardı. Mertliği ve cesaretiyle türkülere konu olan Egeli "sarı zeybek" zamanla Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşmiştir.
Fikri’min İnce Gülü
Atatürk, sözleri Muallim İsmail Hakkı Bey'e ait olan bu şarkıyı Müzeyyen Senar'ın sesinden dinlemeyi çok severdi. Senar, yıllar sonra aktardığı anılarında "Masanın kurulduğu salona girdiğim anda Atatürk'ü gördüm ve dizlerimin bağı çözüldü. ‘Gel kızım, buraya, yanıma otur' dediği anda bayılabilirdim." diyerek yaşadığı heyecanı anlatmıştı.