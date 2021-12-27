Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.
Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Atatürk Garnizon Koşusu" düzenlendi.
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Geleneksel Atatürk Garnizon Koşusu'na Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu personeli katıldı.
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Kara Harp Okulundan başlayan Garnizon Koşusu, Kara Kuvvetleri Kavşağı-Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi-Akdeniz Caddesi-Gençlik Caddesi-Anıtkabir Tandoğan Girişi güzergahında yapıldı.
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