Atatürk'ün “Acar Botu” ziyarete açılacak!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na intikalini gerçekleştirdiği "Acar Botu", yenilenen objeleriyle Çanakkale Deniz Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün denizle olan son bağlantısı olarak bilinen "Acar Botu", yenilenen objeleriyle Çanakkale Deniz Müzesi'nde özel günlerde ziyarete açılacak.
Atatürk'ün Savarona Yatı'ndan Dolmabahçe Sarayı'na intikalini gerçekleştirdiği "Acar Botu", Çanakkale Deniz Müzesi'nin en ilgi çeken ziyaret noktalarından birini oluşturuyor.
Almanya'da 1936-1937 yıllarında inşa edilen "Acar Botu", İstanbul Boğazı'nda çeşitli diplomatik görevlerde kullanıldıktan sonra 2017'de Çanakkale Deniz Müzesi envanterine alındı.
"Acar Botu", renovasyon çalışmalarının ardından yeni görünümüne kavuştu. Atatürk'ün yemek yediği salon ve üzerine Türk bayrağı serilen yatağının yer aldığı kamarası "Acar Botu"nun en özel bölümleri olarak dikkati çekiyor.