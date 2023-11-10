Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygı ve özlemle anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 85. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.

Her yıl Atatürk’ün vefatının yıl dönümünde anma etkinlikleri yapılıyor. Bu sene Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85. yıl dönümü olacak.

10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yuman Atatürk, bugün çeşitli etkinliklerle anılacak.