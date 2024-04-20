Atatürk'e ve Erdoğan'a hakaret etmişti, yakalandı!
Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden U.G. gözaltına alındı.
Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden U.G. gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden U.G.’nin gözaltına alındığını açıkladı.
Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadelere yer verildi;
"Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır."
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