Atatürk'e hakarete CHP sessiz kaldı!

DEM Parti'li belediyelerde yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında İstiklal Marşı okutulmamış ve Türk Bayrağı kaldırılmıştı. Yaşananların ardından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olay hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

Bugün ise, Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden U.G. gözaltına alındı.

Yaşanan skandallara AK Parti cephesinden tepki yağarken, CHP'den ise herhangi bir tepki gelmedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır Sur Belediyesi makam odasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler sarf edilmesine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, şunları kaydetti:

"Bazı DEM Parti yöneticilerinin Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Devletimizin ve milletimizin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bağımsızlığımızın sembolü şanlı bayrağımıza ve İstiklal Marşımıza yönelik çirkin yaklaşımları asla kabul edilemez. Siyaset alanı meşru bir alandır. Meşru alan içinde hareket etme yetkisi almış olanlar, yetkilerini gayrı meşru yaklaşımlar için kullanmazlar. Söz konusu çirkin yaklaşımlar içerisinde olanlara karşı tavrımız ve duruşumuz nettir. Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin değerlerini savunmaya ve bunlara dönük saldırılara karşı durmaya devam edeceğiz."