Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provokasyon yapan zanlının yakalandığını bildirdi.

ANALİZ SONUCU TESPİT EDİLDİ

Bakan Soylu Twitter'dan, "Tekirdağ'da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı. Türk polisine koskoca bir alkış. İki gündür üstün bir teknik kullanarak yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer. " dedi.

Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı...



Türk polisine koskoca bir alkış 👏👏👏



İki gündür üstün bir teknik kullanarak

yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer



Türk polisi yakalar 👍 @EmniyetGM — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) March 31, 2021

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Tekirdağ Valiliği, Marmaraereğlisi ilçesinde deprem riski nedeniyle boşaltılan Nizamettin Demirören İlköğretim Okulunun bahçesindeki Atatürk heykelinin kaidesine uygunsuz yazılar yazılmasına ilişkin olayın fail ya da faillerinin tespitine yönelik araştırma başlatıldığını bildirmişti.