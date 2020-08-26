Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik
Yılmaz Özdil’in 2 bin 500 liraya sattığı “Mustafa Kemal” kitabından sonra şimdi de üzerinde Atatürk imzası ve izindeyiz yazısı bulunan bebek emziği bir online alışveriş sitesinde 2 bin 958 liraya satılıyor.
Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ü kirli ticaretlerine ortak ettiler.
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in 1881 adet basılan “Mustafa Kemal” kitabı 2 bin 500 liraya satışa çıkarılınca Özdil'e büyük tepki gösterilmişti ancak yine de kitap imzalatmak için kuyruk olanlar olmuştu.
Online alışveriş sitesinde satılan emziğin sapında 4.06 gram 14 ayar altın bulunuyor. Üzürende ise Atatürk’ün imzası ve sadece “izindeyiz” yazısı yer alıyor.
14 ayar altının kur fiyatı yaklaşık olarak 298 lira civarında olduğu hesap edilirse altın bedeli bin 210 lira olarak ortaya çıkıyor.
ÖZDİL 4 MİLYON LİRA VURGUN YAPMIŞTI
Özdil 1881 adet bastığı “Mustafa Kemal” kitabını 2 bin 500 liradan satışa sunmuştu. Özdil’in bu kitabın satışından 4 milyon lira kâr elde ettiği tahmin ediliyor.