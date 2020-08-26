Atatürk istismarında son rezalet: 3 bin liralık emzik

Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ü kirli ticaretlerine ortak ettiler.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil’in 1881 adet basılan “Mustafa Kemal” kitabı 2 bin 500 liraya satışa çıkarılınca Özdil'e büyük tepki gösterilmişti ancak yine de kitap imzalatmak için kuyruk olanlar olmuştu.

Online alışveriş sitesinde satılan emziğin sapında 4.06 gram 14 ayar altın bulunuyor. Üzürende ise Atatürk’ün imzası ve sadece “izindeyiz” yazısı yer alıyor.

14 ayar altının kur fiyatı yaklaşık olarak 298 lira civarında olduğu hesap edilirse altın bedeli bin 210 lira olarak ortaya çıkıyor.

ÖZDİL 4 MİLYON LİRA VURGUN YAPMIŞTI

Özdil 1881 adet bastığı “Mustafa Kemal” kitabını 2 bin 500 liradan satışa sunmuştu. Özdil’in bu kitabın satışından 4 milyon lira kâr elde ettiği tahmin ediliyor.