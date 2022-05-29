Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fetih şöleni bugün gerçekleşecek
İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.
İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün saat 16:00'da gerçekleşecek törende, Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin ilk fidanları dikilecek.
Fetih coşkusunun doyasıya yaşanacağı etkinliğe yoğun katılım bekleniyor.
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda fethi temsilen içinde 40-50 yaşında olanlarında da bulunduğu 145 bin 300 ağaç dikilecek.
Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. Böylece pusetli anneler, çocuklar, yaşlılar ve engelli vatandaşlar güvenli bir alanda, bahçenin keyfini sürüp yürüyüş yapabilecek.
Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.