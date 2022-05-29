Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde fetih şöleni bugün gerçekleşecek

Türk bahçe kültüründe olduğu gibi, pınar başı ile başlayarak tüm bahçeyi boylu boyunca geçen bir derenin de yer alacağı projede, dere boyuna inen basamaklar ziyaretçilerin suyla temas etmelerine, çocukların su ile oynamalarına imkan sağlanacak.