Atatürk Anıtı’na baltayla saldıranlar tutuklandı!
Kayseri'de dayı ve yeğen oldukları öğrenilen iki kişi Atatürk Anıtı’na saldırı düzenledi. Gözaltına alınan saldırganlar, işlemlerinin ardından tutuklandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na gelen Yaşar K. ile yeğeni Zeynep A. ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı’na vurmaya başladı.
Meydanda görev yapan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin fark etmesiyle 2 şüpheliye müdahale edildi.
Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı’nda 13 balta darbesi tespit edilirken, dayı-yeğen oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edildiler
Yaşar K. ve yeğeni Zeynep A, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan iki saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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