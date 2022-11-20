Ata’sının ruhunu şad eden girişimci Türk kadınları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir” sözleri, bu yazının ilham kaynağıdır.

“Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur” diyerek, kadınlara her türlü sosyal, siyasal, ekonomik hakkı veren Ata’sının yolundan giden Türk kadını tarladan fabrikaya, kültür/sanattan akademi dünyasına kadar her alanda büyük başarılar kazanmaya başladı.

Son yıllarda ise ‘girişimci’ olan çok sayıda kadın ekmeğini kazanmanın ötesine geçti ve iş/aş kapısı açmaya başladı.

Dünyada şu gerçek var artık:

Girişimci kadınlar gelişen ekonomiler için ‘stratejik’ öneme sahiptir…

Kadın elinin değmediği hiçbir şey gerçek değerine kavuşamadığı için, girişimci kadınlarla ilgili gerek devlet, gerek yerel yönetimler ve gerekse sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan yardım, sağlanan destek ve açılan kurslar çok önemlidir. 1980’lerden itibaren kadın girişimci sayısı artarken gelinen noktada artış daha da hızlanmış durumda…

KOSGEB başta olmak üzere farklı kurum ve kuruluşlar tarafından verilen destekler ciddi boyutlara ulaşmış durumda…

Ev ya da el işinden üretim tesislerinin yöneticiliğine, sahipliğine uzanan süreç, kadınlarımızın kendilerini, ülkelerini ve dünyayı tanımalarını sağladı. Bu durum, kadınlarımızın daha örgütlü hareket etmesinin ve kişi/toplum yararına pek çok faaliyetin de önünü açtı.

Kadınlar daha cesaretli

Türkiye’nin her yerinde özellikle de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde görülen ‘KOBİ’ tarzı küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanında dev tesislerin kurulmasına öncülük eden kadınlar da çıktı ortaya…

Tüm bunlardan cesaret alan girişimci ruha sahip kadınlar, girişimcilik ile ilgili kurs, etkinlik ve projelere daha fazla ilgi göstermeye başladı.

Girişimcilik Yolu Projesi

Başkanlığını genç ve başarılı iş insanı Hande Öztürk’ün yaptığı Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD), bu türden bir projeyi hayata geçirdi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen “Girişimcilik Yolu” projesi çok özel bir günde, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde verilen ilk ders ile başladı.

Başkan Hande Öztürk’ten aldığım bilgiye göre ANGİKAD, bu proje ile girişimci adayı kadınlara eğitim ve mentorluk desteği sağlayacak. Başvurular ciddi bir değerlendirmeden geçirilerek seçilmiş girişimci olmak isteyen adaylar.

ANGİKAD Yönetim Kurulu’nu ve Başkan Hande Öztürk’ü harekete geçiren gerekçenin ekonomiyle olduğu insani yanı da var:

Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için kadınların iş dünyasında eşit bir şekilde var olması, potansiyellerinin açığa çıkarılması ve geliştirilmesi gerekiyor.

Ulusal ve uluslararası birçok kuruluşla iş birliği yaparak kadın girişimciliği konusunda projeler geliştiren ANGİKAD ve benzeri STK’lere her türlü destek verilmelidir. Girişimci ruha sahip kadınlar da böylesi kıymetli fırsatları değerlendirmelidir.

Dursun ERKILIÇ / Ajans haber