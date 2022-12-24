Rektör atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan İstanbul Bölge Müdürlüğüne Metin Erol getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Ali Osman Akalan, Strateji Geliştirme Başkanlığına da Şeyda Kutsi atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3. maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

YÖK üyeliklerine atama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Prof. Dr. Naci Gündoğan, Prof. Dr. Burhaneddin Sandıkçı, Prof. Dr. Erol Arcaklıoğlu ile Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Arif Bilgin atandı.

Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6. maddesinin b/1 ile b/5 bentleri ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.