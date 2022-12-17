Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne Kadir Çokçetin, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe Menderes Özlü, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Süslü atandı.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki bazı Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü pozisyonlarına da atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Vakıflar Meclisi üyeliğine Mustafa Halit Çelik atandı.

Adli Tıp Kurumu Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Tıbbi Genetik üyeliğine Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Güzel Tanoğlu'nun ataması yapıldı.