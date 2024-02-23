Atama kararları Resmi Gazete'de: Birol Güven'e Bakanlıkta yeni görev

Atama kararları Resmi Gazete 'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Hursit Yıldırım, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ve Yonetim Kurulu Baskanlığına Ahmet Türkoğlu, Masak Başkanlığına Hasan Kaymak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Ekrem Candan, TCDD Genel Müdürlüğüne Veysi Kurt atandı.

Bir diğer atama da Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yapıldı.

Birçok dizi ve sinema filmlerinin senarist ve yapımcılığını üstlenen Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'ne yapıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ise 5 genel müdür yardımcısı görevden alındı.



Karara göre görevlerinden alınan isimler, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kandemir, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Aydındağ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Kazım Özgür, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Bayram Arı ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sami Sarıyıldız oldu.

BİROL GÜVEN KİMDİR?

1964 yılında Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dünyaya gelen Birol Güven, Türk film yapımcısı, senaryo yazarı ve yönetmen.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dilbilim Bölümünden mezun olduktan sonra kısa bir süre öğretmenlik yapan Birol Güven, bir süre turizm sektöründe tur operatörü olarak çalıştı. Öğrencilik ve çalışma hayatında devam ettiği hikaye yazma hobisini 1997 yılında profesyonel olarak yapmaya başladı.

Senaryo yazarlığında kısa sürede başarı gösteren çeken Birol Güven, Gani Müjde'yle birlikte 1996 senesinde bir şirket kurdu. Birol Güven daha sonra eşi Burcu Güven ile birlikte şirketin ismini değiştirerek Made in Turkey (MinT) yaptı.

1999 yılında "Ayrılsak da Beraberiz", 2002 yılında ise "Çocuklar Duymasın" dizisini gerçekleştirdi. Bu iki televizyon dizisi de Türk seyircisi tarafından yoğun ilgi gördü. Bu dizilerin ardından "En Son Babalar Duyar" dizisiyle seyircilerin beğenisini kazanmaya devam etti.

Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım, Dersimiz Atatürk, Mandıra Filozofu, Mandıra Filozofu İstanbul filmleriyle sinema sektörüne de adım atan Birol Güven, ortak yapımcısı olduğu Güzel Günler Göreceğiz filmi ile 2011 yılında Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü aldı.

Daha sonra da birçok dizi yazıp yöneten başarılı yapımcı, halen dizi ve sinema filmi projelerine devam etmektedir.

Birol Güven'in Tatil Diyalogları, Yatak Odası Diyalogları, Teneke Üzerinde Midyeden Sosyeteyle Suşiye, The School Of Mandıra Filozofu isimli yayımlanmış kitapları da bulunmaktadır.